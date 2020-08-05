В метро Петербурга не будет «масочных рейдов»

В соответствии с законом Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях» штраф за отсутствие маски в общественных местах составляет 4000 руб. Фото: Baltphoto

В соответствии с законом Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях» штраф за отсутствие маски в общественных местах составляет 4000 руб. Фото: Baltphoto

В петербургском метрополитене не намерены проводить рейды для выявления нарушителей масочного режима. Профилактические мероприятия сейчас регулярно устраиваются в Москве.

Отметим, что на территории Северной столицы по-прежнему формально действует масочный режим, который обязывает горожан носить защитные маски в общественных местах, однако на деле его соблюдают единицы. Раньше при входе в метро петербуржцев заставляли надевать средства индивидуальной защиты, но после снятия режима самоизоляции этот аспект остался рекомендательным.

В «Петербургском метрополитене» объясняют, что сотрудники подземки предупреждают граждан о масочном режиме, однако об ужесточении правил и «рейдах» речи не идет. При этом в столице, согласно многочисленным сообщениями СМИ, пассажирам без масок выписывают штраф в размере 5 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургскую компанию оштрафовали на 400 тысяч рублей после массового заражения сотрудников COVID-19.