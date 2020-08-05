В Ленобласти выявлены 33 новых пациента с коронавирусом

За прошедшие сутки на территории Ленинградской области выявлено 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, общее число заболевших в 47 регионе с начала ведения статистики достигло 6 055 человек, что составляет 0,03% от количества зараженных по всей России. Кроме того, за сутки выписано по выздоровлению еще 6 человек, таким образом успешно справились с болезнью 4 561 пациент.

К счастью, по состоянию на 5 августа в Ленобласти не было зарегистрировано смертей от коронавируса. Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе скончалось 56 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге количество ежедневных случаев в пять раз превышает показатели Ленобласти: на 5 августа в городе 156 случаев коронавируса.