Эрмитаж смогут посещать группы до пяти человек

Музей продает билеты на групповые экскурсии.

Теперь петербуржцы и туристы смогут посещать Эрмитаж не только по одиночке, но и группами. Билеты для групп до пяти человек можно купить уже сейчас на сайте музея, первые экскурсии состоятся 7 августа. Отмечается, что экскурсии будут проходить со вторник по воскресенье каждые 30 минут с 12:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00.

Напоминаем, что несколько месяцев Эрмитаж был закрыт в связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса. Недавно горожане и туристы вновь получили возможность попасть внутрь музея. С 1 августа увеличили число сеансов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге стартовала онлайн-продажа билетов в Эрмитаж на август. Посетителям отводится два часа на прогулку по музею. Им будет предложено осмотреть один из специально разработанных музейщиками маршрутов. Внутрь можно будет попасть только в маске.