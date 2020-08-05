В Ленобласти нашли самые маленькие масс-медиа

В регионе выходит малотиражная газета и «фольклорная» программа.

Журналисты «ЛенТВ24» поговорили с основателями сразу двух самых маленьких СМИ Ленинградской области. В Виннице, например, появилась своя «фольклорная» программа, над которой трудится считанное количество сотрудников – среди них нет ни одного профессионального телевизионщика. Журналисты рассказывают о местных новостях, которые тревожат жителей, и выпуски «Винницких вестей» набирают до пяти тысяч просмотров.

В одном из садоводств Выборгского района выпускают самую малотиражную газету Ленинградской области. Ею занимается подросток – главному редактору 14 лет. Первый выпуск «Вести-Исток» вышел тиражом в 45 экземпляров, а сейчас он достигает почти сотни.

Видео: ЛенТВ24

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков рекомендует российским СМИ не пользоваться западными онлайн-платформами. Он считает, что важно не зависеть от них, так как можно в любой момент оказаться «выкинутым за шкирку с аккаунтом».