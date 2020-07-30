Песков рекомендует российским СМИ не пользоваться западными онлайн-платформами

Песков рекомендует российским СМИ не пользоваться западными онлайн-платформами
Песков дал совет российским СМИ. Фото: kremlin.ru

Он считает, что важно не зависеть от них, так как можно в любой момент оказаться «выкинутым за шкирку с аккаунтом».

Об этом стало известно сегодня, 30 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российским СМИ не стоит пользоваться YouTube и прочими западными онлайн-платформами, так как к ним низкая степень доверия. Он, вспоминая случай с телеканалом «Царьград», отметил, что прессу могут в любой момент «выкинуть за шкирку вместе с аккаунтом».

«Никаких правил здесь нет — ни гарантий, ни правил»,

— считает представитель Кремля.

Напоминаем, что YouTube заблокировал канал «Царьграда» и при этом никак не прокомментировал свое решение. Основатель СМИ убежден, что таким образом платформа доказала, что является средством пропаганды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Захарова расценила блокировку «Царьграда» как политическую цензуру.

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Песков рекомендует российским СМИ не пользоваться западными онлайн-платформами