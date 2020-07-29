Захарова расценила блокировку «Царьграда» как политическую цензуру

Она отметила, что случившееся выглядит цинично.

Об этом стало известно 28 июля. Обо всем рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она, комментируя блокировку аккаунтом телеканала «Царьград» на сервисах компании Google, подчеркнула, что это выглядит как политическая цензура. Захарова вспомнила, что все случилось в День крещения Руси – поэтому блокировка кажется ей еще и циничной.

Захарова считает, что компания делает все, что пожелает руководство Америки. В данном случае государство защищает свое информационное поле от влияния российских СМИ. Представитель МИФ РФ надеется, что правозащитники отреагируют на эти действия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дуров прокомментировал отмену блокировки Telegram. Он добавил, что разблокировка станет хорошим сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов. Если подобный тренд будет сохранен, Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере, считает Дуров.