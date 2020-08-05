На яхте «Луга» можно отправиться в путешествие на Белое море

Оригинальное путешествие запомнится надолго, потому что все будет по-настоящему.

Капитан яхты «Луга» рассказал, как можно отдохнуть, пока границы закрыты из-за пандемии коронавируса. Он предложил всем желающим отправиться в путешествие на Белое море, сообщает «ЛенТВ24». Во время поездки можно увидеть сразу несколько водоемов, порыбачить и ознакомиться с достопримечательностями России. Отмечается, что на отдых рассчитывать не стоит – кому-то иногда придется не спать или делать часть сложной работы, но оно того стоит, уверен капитан.

Он добавил, что без подготовки в путешествие отправляться не стоит. Хорошо бы почитать историческую справку, а также выспаться заранее, ведь ночевки на воде требуют дисциплины.

Видео: ЛенТВ24

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