Названы самые выгодные направления для путешествий по России в августе

Эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали о самых выгодных направлениях в последнем месяце лета. При создании рейтинга учитывались минимальные цены на перелеты из всех городов России, сообщает RT.

Самые дешевые билеты оказались в Москву. Улететь в столицу Росси можно всего за 850 рублей в один конец. На втором месте Астрахань и Вологда, куда можно улететь за 930 рублей. Третью строчку занимает Барнаул — билет туда обойдется в 1070 рублей. Около 1300 рублей хватит, чтобы слетать В Пермь, Нижний Новгород, Тюмень и Омск билет стоит 1300 рублей.

Примерно в такую же сумму обойдется перелет на курорт в Минеральные воды. В Краснодар в августе можно будет слетать за 1600 рублей, а в Симферополь за 2000 рублей. Полет в Анапу и Геленджик обойдется в 2200 и 2900 рублей соответственно.

Накануне стало известно о том, что Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что улететь можно пока в Великобританию, Турцию, Танзанию и Занзибар.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители России рассказали, открытия границ с какими странами они ждут больше всего.Больше всего россияне жаждут возобновления полетов в Турцию, Белоруссию, Грецию и Египет.