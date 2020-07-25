Россияне назвали страны, в которые хотят полететь больше всего

Россияне назвали страны, в которые хотят полететь больше всего
Египет оказался в списке стран, в которые хотят поехать россияне. Фото: pixabay

Жители России рассказали, открытия границ с какими странами они ждут больше всего.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на результаты опроса сервиса Туту.ру, больше всего россияне жаждут возобновления полетов в Турцию, Белоруссию, Грецию и Египет.

Так, 20% респондентов отдали свой голос за Турцию, а 14% хотят поскорее оказаться в Белоруссии. Одинаковое количество голосов — по 8% — набрали Греция и Египет. Также российские путешественники не прочь рвануть в Грузию, Таиланд, Армению, Израиль и Черногорию.

Помимо этих стран в список попали Доминиканская республика, Мальдивы, ОАЭ, Индонезия, Венгрия, Мексика и Хорватия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия с 1 августа открывает международное авиасообщение. Принять российских туристов готовы Великобритания, Турция, Танзания и Занзибар.

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