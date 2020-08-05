В Смольном рассказали о временных ограничениях движения

В Смольном рассказали о временных ограничениях движения
Автомобилистам стоит ознакомиться с ограничениями заранее. Фото: Baltphoto

Они будут связаны с проведением масштабных мероприятий и съемок фильма.

В Санкт-Петербурге в ближайшие несколько дней введут ряд ограничений движения. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Так, в Северной столице 9 августа состоится полумарафон, в связи с чем машинам и общественному транспорту запретят ездить по ряду участков с 8 утра и максимум до двух часов дня. Ограничения коснутся центра города, подробней можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

Также в Санкт-Петербурге проведут Первенство по велосипедному спорту, в связи с чем 8 августа ограничат движение по Легковой улице с 10 до 16, а 12 августа в то же время введут ограничения на Левашовском шоссе.

С 7 августа по 10 августа в городе будут снимать фильм «Седьмая симфония», поэтому введут ограничения на набережной Макарова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что властям Петербурга порекомендовали ослабить ограничения из-за коронавируса.

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