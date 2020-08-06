В Пулково отменили девять рейсов, еще один задержат

В Пулково отменили девять рейсов, еще один задержат
В Пулково отменяют рейсы. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Из петербургского аэропорта Пулково в четверг, 9 августа, не вылетят девять запланированных ранее рейсов. Пассажирам еще одного придется подождать.

Об этом гласят данные онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы. Изменения в расписание внесли авиакомпании S7, «Уральские авиакомпании», RedWings, Аэрофлот» и другие.

Самолеты не полетят в Москву, Симферополь, Анапу, Омск и по другим направлениям.

Ожидается, также, что почти с часовой задержкой вылетит рейс до Калининграда, запланированный после полудня.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге экстренно самолет приземлился из-за трещины в стекле. Речь идет о рейсе Санкт-Петербург – Красноярск. Дефект обнаружили в кабине пилота во время полета, о чем сразу сообщили в Пулково. Приземление оказалось благополучным. На борту было более ста пассажиров.

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В Пулково отменили девять рейсов, еще один задержат
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