Покушение на 55 млн центра прикладной электродинамики: экс-гендиректор «ЭКБ-Нева» арестован

Покушение на 55 млн центра прикладной электродинамики: экс-гендиректор «ЭКБ-Нева» арестован
Дело рассмотрел Октябрьский районный суд. Фото: Baltphoto/Александра Лучинкина

В Петербурге суд арестовал одного из фигурантов дела о мошенничестве, которые по версии следствия, пытались похитить деньги научного центра прикладной электродинамики.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, ходатайство в отношении бывшего гендиректора «ЭКБ-Нева» Вадима Лысенко рассмотрели в Октябрьском районном суде.

Его подозреваю в покушении на хищение 55 млн рублей центра.

Следователи считает, что от имени научного центра действовал Кирилл Селеня (5 августа продлил его срок задержания еще на 72 часа). По версии следствия, злоумышленники изготовили договор между центром и компанией на работы по сертификационным испытаниям на 90 млн. Такие работы не проводились, но компания потребовала у центра 55 млн.

Довести умысле фигуранты не смогли – у центра попросту не было таких денег.

Отмечается, что Лысенко причастность к делу не признал. До задержания он находился в розыске.

По решению суда, под арестом он проведет до 2 октября.

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