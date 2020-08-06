Петербуржец лишился телефона после алкогольного застолья с Казбеком и Магомедом

В Кировском районе распитие спиртного с приятелями завершилось для петербуржца похищением мобильного телефона.

Инцидент произошел в среду, 5 августа, у дома №10 по улице Генерала Симоняка. В отдел полиции обратился 33-летний мужчина. Он рассказал, что распивал алкоголь в компании знакомых по имени «Казбек» и «Магомед». В результате ссоры они открыто похитили у заявителя мобильный телефон.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, мужчина добавил, что лишился смартфона «Хонор 10».

В ходе розыска полицейские задержали двух безработных мужчин с указанными именами. Похищенное было изъято. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец скрутил сожительницу, снял с нее украшения и заставил перевести деньги на карту. Злоумышленника уже задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.