За время пандемии интерес у петербуржцев к театру упал на 64%

Несмотря на театральные онлайн-показы во время пандемии, петербуржцы проявляли к ним не так много интереса.

Как сообщает портал Peterburg2.ru, интерес к театру у жителей культурной столицы упал на 64% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Так, с 1 марта по 31 июля этого года раздел «Театр» портала, а также конкретные спектакли посмотрели 41 157 пользователей.

При этом раздел «Театр» оказался у пользователей популярнее, нежели трансляции спектаклей. Последние посмотреть успели более 3,2 тыс. пользователей.

Самым популярным среди читателей портала спектаклем стала трагикомедия «Косметика врага» с Павлом Прилучным. Его рассчитывали посмотреть более 700 человек. Менее 650 пользователей хотели оценить «В поисках счастья» с Максимом Дроздом и Дмитрием Исаевым.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что треть петербуржцев признала, что ведет себя безответственно: не справляется с задачами и не выполняет данных обещаний.