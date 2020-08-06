Врачи, боровшиеся с COVID-19, смогут бесплатно отдохнуть в Петербурге и Москве

Врачи, боровшиеся с COVID-19, смогут бесплатно отдохнуть в Петербурге и Москве
Поездку медработникам подарит многопрофильный туроператор  «Тари Тур». Транспортным партнером выступил один из ведущих мировых производителей тяжелой грузовой техники и автобусов - компания Scania. Фото: Baltphoto

Медработникам из Москвы и Петербурга, вставшим на передовую линию борьбы с пандемией COVID-19, предоставят возможность отправиться «друг к другу» на выходные.

Бесплатный отдых для врачей организован в рамках акции «Туризм России — медикам России» при участии Российского союза туриндустрии (РСТ), Ассоциации туроператоров России (АТОР) и поддержке Комитета по развитию туризма Северной столицы и Комитета по туризму Москвы.

Это уже второе путешествие, подаренное медикам. Первую поездку в Краснодарский край, в июле текущего года, предоставил десяти медикам-волонтерам. В этот раз поездка впервые станет массовой, в путешествие отправят сразу двести человек. Ознакомиться с перечнем больниц, участвующих в акции, туристическим маршрутом мероприятия и датами его проведения, а также партнерами мероприятия можно на сайте СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи Петербурга продолжат получать выплаты за работу в условиях пандемии.

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