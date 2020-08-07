Как провести выходные. ТОП-5 крупнейших событий Петербурга

Royal Auto Show 2020, IX Санкт-Петербургский международный фестиваль «Опера – всем», XXIV Санкт-Петербургская парусная неделя и иммерсивный спектакль-променад по улицам города, полумарафон «Северная столица»: Gazeta.SPB.ru рассказывает о главных событиях предстоящих выходных.

С 7 по 9 августа в петербургском Экспофоруме будет проходить международная автомобильная выставка Royal Auto Show 2020. Ежегодное мероприятие в двенадцатый раз соберет мощные суперкары, кастомные мотоциклы, гоночные болиды, эксклюзивные тюнинг проекты и стильную ретроклассику. В одном месте окажутся более 2000 участников.

Организаторы обещают зрелищные соревнования по дрифтингу, мотоэкстрим-шоу и силовых каскадеров. Ожидаются встречи с топовыми блогерами и выступления известных артистов.

Место проведения: павильоны G и H с 12 до 21 часу.

В субботу, 8 июля, в Северной столице стартует IX Санкт-Петербургский международный фестиваль «Опера – всем» — ежегодное городское событие, которое много лет традиционно вызывает большой интерес петербуржцев и гостей города, поскольку знакомит публику с выдающимися шедеврами зарубежной и отечественной оперной классики в формате open-air.

Фестиваль состоится на четырех главных площадках:

на Соборной площади Петропавловской крепости,

в ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове,

на Площади Растрелли перед Смольным собором,

на Парадном плацу Екатерининского дворца в Царском селе.

Спектакли мероприятия можно будет также увидеть в режиме онлайн.

В этом году фестиваль пройдет в ограниченном режиме: собраться вместе смогут не более 2 тысяч человек и только по пригласительным билетам.

Отмечается, что основными зрителями на площадках станут врачи петербургских больниц. А главным форматом проведения — онлайн-трансляции на различных платформах и ресурсах. Кроме того, открытие фестиваля покажут городские и федеральные каналы.

Откроется фестиваль «Опера — всем» в 20:00 на Соборной площади Петропавловской крепости постановкой оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов».

А в ночь на 8 августа створы Дворцового моста разведут под одну из оперных композиций.

В этот же день начнутся Санкт-Петербургская парусная неделя и Чемпионат России в классе Л-6.

Одно из старейших и крупнейших соревнований нашей страны, которое впервые состоялось в 1989 году и было возрождено в 1997 году, стартует на Балтике. Общая протяженность регаты — более 300 миль. Она объединит несколько классов яхт, среди которых «Л-6», ORC, «Картер 30», «Четвертьтонник», «Open 800» и яхты свободного класса.

Этапы регаты:

8 августа — Санкт-Петербург – Кронштадт

8 августа — для класса Л-6 короткая гонка до форта Обручев, для классов ORC — гонка до Приморска

10 августа — для класса Л-6 — Форт Обручев – остров Гогланд, для классов ORC — Приморск – остров Гогланд

12 августа — гонка вокруг острова Гогланд

13 августа – остров Гогланд – Выборг

14 августа — портовая гонка в акватории Выборгского залива

15 августа — г. Выборг – Кронштадт

В воскресенье, 9 августа, проект «Наедине с городом» приглашает посетить иммерсивный спектакль-променад по улицам Петербурга под названием «Петра творенье». Он пройдет в специальных 3D наушниках и позволит погрузиться в происходящие события.

По замыслу организаторов, участники окажутся в самом сердце блистательной столицы Российской империи, окунутся в Петровскую эпоху, понаблюдают за становлением флота Российского и даже побеседуют с Петром I.

Место встречи: Адмиралтейский фонтан в Александровском саду, около здания Главного Адмиралтейства. Завершится спектакль в Исаакиевском сквере.

В этот же день пройдет полумарафон «Северная столица». Он станет третьим по счету. Участникам предоставили на выбор две дистанции – 21,1 или 10 километров. Старт и финиш запланированы на Дворцовой площади. Спортсмены во время бега смогут полюбоваться Невским проспектом, Казанским собором, Петропавловской крепостью, Ростральными колоннами, Адмиралтейством и Исаакиевским собором.