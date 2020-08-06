Уличный художник украсил дома Елизаветино портретами легенд рока и панка

Уличный художник украсил дома Елизаветино портретами легенд рока и панка
Художник приступил к созданию портрета Юрия Хоя. Фото: ЛенТВ24

Художник из поселка Елизаветино, что в Гатчинском районе Ленобласти, Андрей Дементьев решил разнообразить облик местных многоэтажек, украсив их портретами своих кумиров.

Как сообщает телеканал «ЛенТВ24», стены панельных домов в поселке уже обзавелись портретами Стивена Тайлера из американской группы Aerosmith, солиста группы «Кино» Виктора Цоя и Михаила Горшенева из группы «Король и Шут».

В четверг, 6 августа, Дементьев приступил с созданию портрета лидера группы «Сектор газа» Юрия Хоя. Местные жители с нетерпением ждут окончания работ. Хотя многие и не всегда узнают личностей с портретов художника.

«Бабушки реагировали своеобразно. После нарисования Егора Летова, моего кумира, они вообще подумали, что это Иисус Христос и записали меня в свои круги», — рассказывает автор работ.

Дементьев называет свою технику японским кроссвордом. По словам художника, на создание подобных работ его вдохновило разгадыванием судоку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на на крыше дома на Пяти углах восстановили фреску-портрет Иосифа Бродского.

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