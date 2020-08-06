В Петербурге поздравили лучших выпускников 2020 года

В четверг, 6 августа, петербургский губернатор Александр Беглов встретился в Смольном с одиннадцатиклассниками, получившими по результатам ЕГЭ 200 и 300 баллов.
Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Градоначальник поздравил выпускников с успешным окончанием школы, а также выразил благодарность педагогам и родителям бывших школьников, которые, по словам Беглова, волновались больше ребят.
Вместе с тем, глава города подчеркнул, что пандемия коронавируса перевернула привычную жизнь. По данным ООН, коронавирус нарушил образовательный процесс более миллиарда студентов и школьников по всему миру.
Он также отметил, что пандемия не помешала выпускникам набрать высокие оценки на экзаменах в этом году — если в 2019 году максимальные баллы набрали 563 школьника, то в этом уже 579.
ЕГЭ на 300 баллов за три предмета сдали три петербургских выпускника. Еще 44 человека набрали по 200 баллов за два предмета. Были и такие, кто сдал 4 предмета на 400 баллов.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выпускники в Петербурге подали рекордное количество жалоб на результаты ЕГЭ.