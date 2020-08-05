Выпускники в Петербурге подали рекордное количество жалоб на результаты ЕГЭ

В этом году удовлетворили 470 апелляций из 1911. Фото: Baltphoto

В этом году удовлетворили 470 апелляций из 1911. Фото: Baltphoto

Петербургские выпускники, сдававшие ЕГЭ в этом году, подали почти две тысячи апелляций на результаты экзаменов. Часть из них удовлетворили.

Как сообщил директор Центра оценки качества образования и информационных технологий, заместитель председателя Конфликтной комиссии города Александр Федосов, всего юные петербуржцы подали 1911 жалоб почти по всем предметам, за исключением биологии и иностранных языков.

Количество апелляций по физике, химии, информатике и обществознанию стало самым высоким с 2009 года, когда Единый госэкзамен вошел в штатный режим.

В целом на каждые 40 результатов экзамена приходится одна апелляция. Стоит отметить, что прием апелляций все еще идет. В этом году удовлетворили 470 апелляций из общего числа. Это составляет 25% против обычных 42-44%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выпускник получил штраф за шпаргалку на ЕГЭ.