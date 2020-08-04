В Петербурге выпускник получил штраф за шпаргалку на ЕГЭ

В Петербурге выпускник получил штраф за шпаргалку на ЕГЭ
Школьник сдавал ЕГЭ по истории. Фото: Pixabay

В Калининском районе Петербурга суд оштрафовал выпускника за шпаргалку на ЕГЭ.

Мировой судья судебного участка №46 признал виновным местного жителя за нарушение процедуры проведения Единого государственного экзамена – школьник принес с собой шпаргалку.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, молодого человека обвинили по статье о нарушении требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса.

Выпускник признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа размером в 3 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти после пандемии Covid-19 поднялся средний балл ЕГЭ. Школьники сдали экзамены лучше, чем в прошлом году.

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