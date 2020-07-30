В Ленобласти после пандемии поднялся средний балл ЕГЭ

Школьники сдали экзамены лучше, чем в прошлом году.

Об этом стало известно сегодня, 30 июля. Обо всем сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области. В регионе после пандемии выросли средние баллы по ЕГЭ. Взаимосвязаны ли эти факты между собой, но школьники справились с экзаменами лучше, чем обычно. Средний балл по русскому языку составил 74,6 балла, по математике – 59,48. Выросли баллы и по другим предметам – географии, физике, литературе, обществознанию. Всего в Ленобласти ЕГЭ сдавали 13 751 человек, из них 55 получили сто баллов по некоторым из дисциплин. Отмечается, что четыре школьника получили максимальный балл по химии.

Напоминаем, что школьники в середине марта начали учиться дистанционно и у них появилось больше времени на подготовку – видимо, это и повлияло на средний балл.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ЕГЭ по иностранным языкам может не стать обязательным к сдаче.