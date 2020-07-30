ЕГЭ по иностранным языкам может не стать обязательным к сдаче

Ожидалось, что компанию русскому языку и математике в рамках обязательной сдачи составят и языки, однако от принятия данной инициативы могут отказаться.

Министерство Просвещения выступило с заявлением о том, что внесение иностранных языков в перечень обязательных предметов в рамках сдачи единых государственных экзаменов, не является рациональным решением.

Некоторые время назад Министерство составило проект приказа, в котором говорится об исключении данного предмета из списка обязательных федерального государственного образовательного стандарта. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения.

Данное решение было принято после продолжительного обсуждения с различными экспертами. Большинство из них сошлись во мнении, что иностранные языки не должны становиться обязательными к сдаче.

Однако, и новый проект приказа подвергнется обсуждению. В ходе подробного изучения ситуации будут сделаны окончательные выводы. В любом случае, важность иностранных языков всегда подчеркивается, а сдача ЕГЭ по ним останется в списке экзаменов, которые выбирают для сдачи сами выпускники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 44 выпускника набрали 100 баллов сразу по двум ЕГЭ.