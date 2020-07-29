В Петербурге 44 выпускника набрали 100 баллов сразу по двум ЕГЭ

Из 14,5 тысяч экзаменующихся по химии и обществознанию 100 баллов получили 37 человек. Фото: Baltphoto

Из 14,5 тысяч экзаменующихся по химии и обществознанию 100 баллов получили 37 человек. Фото: Baltphoto

В этом году сдачу Единого государственного экзамена, ввиду пандемии COVID-19, перенесли на месяц. Результаты ЕГЭ, по понятным причинам, также стали известны позже.

По данным комитета по образованию Санкт-Петербурга, сразу 44 выпускника Северной столицы получили 100 баллов по двум предметам. Во вторник, 28 июля, были обнародованы результаты экзаменов по химии и обществознанию. В Петербурге высшую оценку получили 24 школьника, сдававших химию и еще 13 выпускников, писавших ЕГЭ по обществознанию.

При этом для десяти из них этот результат стал вторым «стобалльным» экзаменом. Отметим, что сдавать ЕГЭ по химии решили 3,4 тысяч петербургских одиннадцатиклассников, тогда как на экзамен по обществознанию зарегистрировались свыше 11 тысяч выпускников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стали известны минимальные баллы за ЕГЭ, позволяющие подать документы в вузы.