Минобрнауки опубликован проект приказа по минимальным баллам за ЕГЭ для поступления в вузы

Речь идет о учебном году, который придется на 2021-2022 года.

Чтобы обеспечить себе возможность поступить в учебные заведения для получения высшего образования, выпускники должны сдать единые государственные экзамены на определенные баллы. Результаты не должны быть ниже нормативов, которые устанавливает Министерство науки и высшего образования. Сегодня, 28 июля, на сайте нормативных правовых актов появился новый документ, представляющий из себя проект приказа на следующий учебный год.

В приказе указаны минимальные баллы по предметам, которые позволят абитуриентам подать документы на поступление. Русский, литературу и географию выпускники должны будут сдать на 40 баллов, математику физику, биологию и химию на 39 баллов, а обществознание на 45 баллов. Минимальный порог по истории составит 35 баллов, информатике — 44. Иностранные языки потребуется сдать на 30 баллов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два выпускника из Петербурга сдали ЕГЭ на 300 баллов.