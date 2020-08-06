Кэмерон Диаз рассказала, почему больше не снимается в кино

Голливудская актриса Кэмерон Диаз объяснила, почему она решила оставить карьеру в кино.

Диаз рассказала в интервью Гвинет Пэлтроу, опубликованном на YouTube-канале goop, что решила уйти из кино из-за отсутствия собственной жизни во время съемок. Ей надоело тратить по 12 часов в день на съемках, которые длятся месяцами. По ее словам, другие люди забирали ее жизнь, лишая ее возможности жить так, как ей хочется.

Артистка объяснила, что съемочная группа общается с актерами как с детьми. Она призналась, что так ее жизнь становилась очень узконаправленной, поскольку «все все для тебя делают, кругом о тебе заботятся».

Актриса, которой исполнится 48 лет в конце августа, исполнила роли в таких фильмах, как «Маска», «Мой ангел-хранитель», «Банды Нью-Йорка», «Очень плохая училка», «Ванильное небо». Последним фильмом с ее участием стал «Энни» 2014 года. В 2020 году Диаз родила первого ребенка, дочь Рэддикс.

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