Для мемориала медикам, погибшим от коронавируса в Петербурге, найдут специальное место

Для мемориала медикам, погибшим от коронавируса в Петербурге, найдут специальное место
Председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Фотографии медицинских работников, которые потеряли свои жизни, спасая пациентов с COVID-19, в настоящее время размещены на Малой Садовой.

Неравнодушные жители Северной столицы обустроили памятное место, куда все желающие могут принести цветы, чтобы почти память медицинских работников, скончавшихся от коронавируса. Власти поддержали идею и не стали трогать появившийся мемориал. Однако, в настоящее время для него хотят отыскать новое место. Об этом рассказал глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «78».

Все дело в том, что сейчас мемориал находится в непосредственной близости к городским развлекательным заведениям. Данное расположение может восприниматься не очень корректно.

Лисовец отметил, что комитет по здравоохранению прорабатывает вопрос с переносом. В качестве альтернативного места, ведомство готово предоставить фойе Городского Центра Медицинской Профилактики на Итальянской улице. При этом, глава комздрава отметил, что решение будет принято исключительно после обсуждения с жителями города. У петербуржцев поинтересуются, какое место для мемориала будет самым лучшим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге может появиться постоянный мемориал погибшим от коронавируса врачам.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дмитрий лисовец коронавирус малая садовая мемориал


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцев продолжают кусать клещи: 700 случаев за неделю
Жителей Петербурга ждут солнечные выходные
В Пулково отменили 8 рейсов
Все пляжи Петербурга не прошли проверку Роспотребнадзора
Для мемориала медикам, погибшим от коронавируса в Петербурге, найдут ...
В Ленинградском зоопарке снова откроется экзотариум
Госпиталь МЧС в Бейруте начал прием пациентов
Суд решил судьбу застройки Охтинского мыса в Петербурге