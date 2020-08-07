Для мемориала медикам, погибшим от коронавируса в Петербурге, найдут специальное место

Фотографии медицинских работников, которые потеряли свои жизни, спасая пациентов с COVID-19, в настоящее время размещены на Малой Садовой.

Неравнодушные жители Северной столицы обустроили памятное место, куда все желающие могут принести цветы, чтобы почти память медицинских работников, скончавшихся от коронавируса. Власти поддержали идею и не стали трогать появившийся мемориал. Однако, в настоящее время для него хотят отыскать новое место. Об этом рассказал глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «78».

Все дело в том, что сейчас мемориал находится в непосредственной близости к городским развлекательным заведениям. Данное расположение может восприниматься не очень корректно.

Лисовец отметил, что комитет по здравоохранению прорабатывает вопрос с переносом. В качестве альтернативного места, ведомство готово предоставить фойе Городского Центра Медицинской Профилактики на Итальянской улице. При этом, глава комздрава отметил, что решение будет принято исключительно после обсуждения с жителями города. У петербуржцев поинтересуются, какое место для мемориала будет самым лучшим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге может появиться постоянный мемориал погибшим от коронавируса врачам.