В Петербурге может появиться постоянный мемориал погибшим от коронавируса врачам

Сейчас есть временный, который разместили на заборе.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. С идеей о создании постоянного мемориала погибшим от коронавируса врачам выступил депутат городского ЗакСа Борис Вишневский. Его восхитило появление стихийного мемориала на Малой Садовой, и он хотел бы, чтобы появился постоянный. Инициатива понравилась губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову – он считает, что мемориал можно было бы установить на перекрестке проспекта Медиков и улицы Профессора Попова. Там в скором времени должна появится модульная конструкция с местами для фото врачей.

Но прежде Беглов хотел бы узнать мнение общественности, а пока что слушания провести невозможно из-за пандемии коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что военные обработают мемориалы в Петербурге и Ленобласти от коронавируса. Всего будет продезинфицировано более 5 тыс. кв.м. территории мемориалов в Ленобласти.