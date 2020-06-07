Военные обработают мемориалы в Петербурге и Ленобласти от коронавируса

Мемориалы обработают во Всеволожском, Приозерском, Тосненском, Выборгском и Сертоловском районах области. Фото: ЗВО

Мемориалы обработают во Всеволожском, Приозерском, Тосненском, Выборгском и Сертоловском районах области. Фото: ЗВО

Военнослужащие ЗВО проведут специальную обработку десятков мемориалов и воинских захоронений на территории Петербурга и Ленобласти.

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, военные проведут более 40 мероприятий по дезинфекции мемориальных комплексов и воинских захоронений в городе и области.

Военные в средствах индивидуальной защиты обработают места возложения цветов и отдания воинских почестей, подъездные территории. Для этого они будут использовать спецмашины АРС-14, войсковые комплекты ДКВ-1К и специальный дезраствор.

Всего будет продезинфицировано более 5 тыс. кв.м. территории мемориалов в Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученый оценил эффективность дезинфекции улиц в борьбе с коронавирусом. «Возможность того, что вирус остается на асфальте в течение нескольких часов, очень маловероятна», — добавил он.