Ученый оценил эффективность дезинфекции улиц в борьбе с коронавирусом

Научный координатор итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani Сальваторе Куриале считает, что проведение санитарной обработки улиц не является самым эффективным механизмом для сдерживания распространения коронавируса, хотя такая дезинфекция не несет вреда.

По его словам, гораздо эффективнее соблюдать дистанцию и правила гигиены, сообщает РИА «Новости».

«Возможность того, что вирус остается на асфальте в течение нескольких часов, очень маловероятна», — добавил он.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 6 698 370 человек. Скончались 393 142, при этом 3 244 574 человека выздоровели.

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