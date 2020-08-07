Все пляжи Петербурга не прошли проверку Роспотребнадзора

Управление Роспотребнадзора по Северной столице с конца весны изучает состояние городских пляжей и водных объектов. Для этих целей специалисты проводят социально-гигиенический мониторинг.

По состоянию на среду, 5 августа, работники ведомства взяли 624 пробы воды из разных озер, водоемов и прудов города. Их изучили на наличие паразитов и микробов. Также проверили санитарно-химические показатели воды.

Результаты для любителей пляжного отдыха оказались неутешительными. В городе купаться лучше не стоит — ни одна проба не соответствует санитарным нормам.

Пробы были взяты на Верхнем, Среднем и Нижнем Суздальских озерах, Ольгинском водоеме, Колонистском пруде, озере Разлив, Безымянном озере, Финском заливе, реке Ижоре.

Помимо этого, специалисты изучили состояние следующих пляжей: «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая гора», «Новый» (пляжи на озере Разлив), «Кронштадтский», «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Белые ночи», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Дюны», «Морские дубки» (пляжи на Финском заливе), а также «Взрослый» и «Детский» (пляжи на реке Ижора).

После взятия и изучения 44 проб песка, также было выяснено, что ни один из пляжей не пригоден для безопасного отдыха.

В связи с этим, Роспотребнадзор настоятельно рекомендует не купаться в данных местах. Это может представлять опасность для здоровья.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике кишечных инфекций в летний период.