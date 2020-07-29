Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике кишечных инфекций в летний период

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике кишечных инфекций в летний период
Как и в случае с коронавирусом, лучшая профилактика энетровироуса - регулярное и тщательное мытье рук. Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре напомнили, что в летний период повышается опасность заражения кишечными инфекциями, вызываемыми вирусами Enterovirus, и рассказали, как избежать энтеровируса.

В первую очередь, следует тщательно заботиться о личной гигиене и мыть руки после контакта с любыми поверхностями вне дома, а также грязными фруктами и овощами. Кроме того, следует ответственно подойти к выбору питьевой воды и употреблять только гарантированно качественную воду. То же касается и купания в общественных водоемах или бассейнах.

Кроме того, лучше свести к минимуму прикосновения к лицу, избегать покупок у уличных торговцев и обедов в точках общепита, где уровень санитарной безопасности оставляет желать лучшего.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, правильно подойти к выбору сыра.

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