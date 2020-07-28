В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный сыр

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный сыр
Аромат должен обладать сырным, сладковато-пряным или кисловатым запахом. Фото: Pixabay

В Роспотребнадзое рассказали, как выбрать вкусный сыр. Оказалось, что корочка должна быть тонкой и без повреждений.

По словам специалистов, на разрезе сыр должен иметь ровный рисунок, цвет — от белого до светло желтого. Как сообщили РИА Новости, аромат должен обладать сырным, сладковато-пряным или кисловатым запахом, плесени тоже не должно быть, за исключением отдельных сортов.

При покупке сыра важно внимательно изучить состав продукта. Специалисты советуют выбирать товар в фабричной упаковке, на которой будут указаны все данные.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти уничтожили две тонны санкционного сыра и масла. Маркировочные этикетки готовой молочной продукции содержали информацию о производителях.

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