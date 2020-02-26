В Ленобласти уничтожили две тонны санкционного сыра и масла

Сотрудники Управления Россельхознадзора по региону совместно с правоохранителями провели рейд в Ленинградской области.

Как сообщили в пресс-службе Управления, во время рейда на одном из складов временного хранения в Светогорске Выборгского района Ленобласти были найдены почти две тонны сыра и масла различных производителей. Маркировочные этикетки готовой молочной продукции содержали информацию о производителях — оказалось, что продукты изготавливались эстонскими и финскими предприятиями.

В соответствии с российским законодательством, несколько тысяч килограммов сыра и масла были изъяты из оборота и сожжены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сожгли 128 кг санкционных продуктов.