В Петербурге сожгли 128 кг санкционных продуктов

В Петербурге изъяли и уничтожили около 128 кг продуктов, запрещенных к ввозу. Сожжены были рыба, молочная и мясная продукция.

В ходе рейда на трех торговых точка одного из рынков Петербурга 20 февраля обнаружили запрещенные продукты: сыр, рыбу, колбасу и другие. Привезены они были из Эстонии, Финляндии, Дании, Великобритании, Италии, Литвы, Франции, Польши, Германии, Нидерландов и Норвегии.

«В соответствии с действующим законодательством выявленную продукцию, запрещённую к ввозу в Российскую Федерацию, уничтожили путём сжигания», — сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге заблокировали сайты, на которых имелась информация о продаже сыров, оливок, хаммона серрано и другой мясной продукции из Испании и Италии.