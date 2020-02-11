Суд в Петербурге заблокировал сайты, торгующие санкционными сырами

Суд в Петербурге заблокировал сайты, торгующие санкционными сырами
На сайтах продавали санкционный сыр. Фото: pixabay.com

Выборгский районный суд признал запрещенной информацию, которая распространялась на двух сайтах по продаже продуктов из Испании и Италии.

На ресурсы суду указал прокурор. Он обратился с иском о признании информации запрещенной к Управлению Роспотребназора по СЗФО, пояснили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Речь идет о сайтах магазинов Hamon-spain и Spanish Food Store. Точки продажи базируются в Москве, но доставка осуществляется и в другие города России. В частности, магазины продают сыры, оливки, хамон серрано и другую мясную продукцию из Испании и Италии.

«Суд требования административного истца удовлетворил», — уточнили в пресс-службе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге уничтожили тонну санкционных груш из Польши. Фрукты обнаружили на одной из крупнейших плодово-овощных баз города.

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