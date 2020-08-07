Кладовщик избил до смерти петербурженку во время секса

Кладовщик избил до смерти петербурженку во время секса
Место происшествия. Фото: скриншот панорамы "Гугл"

Правоохранители установили обстоятельства смерти петербурженки, тело которой нашли в коммунальной квартире на набережной Фонтанки.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в центре Петербурга был обнаружен труп 55-летней петербурженки. На ее лице и теле были зафиксированы гематомы. Тогда по подозрению задержали 38-летнего местного жителя, работающего кладовщиком.

Тело отправили в морг.

По данным gazeta.spb.ru, эксперты установили, что петербурженка умерла в результате тупой закрытой травмы шеи, закрытого перелома грудины и ребер.

Правоохранители считают, что злоумышленник нанес эти повреждения женщины во время занятия сексом.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело.

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