На проспекте Славы нашли труп с простреленной головой

В Петербурге выясняют обстоятельства смерти мужчины на проспекте Славы во Фрунзенском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, тело нашли в квартире одного из домов на проспекте Славы. У мужчины была прострелена голова.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге правоохранители установили обстоятельства смерти петербурженки, тело которой нашли в квартире на набережной Фонтанки. Оказалось, что смертельные травмы ей нанесли во время секса. По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью женщины задержали кладовщика.