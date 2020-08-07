«Ничем не болею»: форвард «Зенита» Шамкин опроверг слухи о COVID-19

«Ничем не болею»: форвард «Зенита» Шамкин опроверг слухи о COVID-19
Нападающий Даниил Шамкин. Фото: instagram.com/gazpromacademy/

Нападающий петербургского футбольного «Зенита» Даниил Шамкин опроверг новости о том, что он заболел новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Nevasport, по словам Шамкина, он ничем не болеет.

«Друзья, со мной все отлично!», — заявил он.

Информация о том, что в «Зените» зафиксировали не менее трех случаев заражения коронавирусом появилась в СМИ накануне. Среди заболевших назвали и имя 18-летнего форварда. Позже пресс-служба петербургского клуба заявила: вспышки коронавируса в стане «Зенита» нет.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в пятницу, 7 августа, пройдет матч за суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом». Клубы встретятся на стадионе «ВЭБ Арена» в 19:00 по-московскому времени. Обслуживать игру будет команда арбитров, которую возглавит специалист из Нижнего Новгорода Михаил Вилков.

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