Финал Лиги чемпионов 2022 пройдет в Петербурге

Через два года Петербург примет матч Лиги чемпионов. УЕФА доверил его провести оргкомитету Евро-2020.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз европейских футбольных ассоциаций. Оргкомитету чемпионата Европы в Петербурге доверили право провести финал Лиги чемпионов. Матч запланирован на май 2022 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге запустят пилотный проект УЕФА по развитию массового футбола. Инициаторами его выступили УЕФА и Российский футбольный союз.

Цель такого проекта – привлечь к футболу как можно больше людей вне зависимости от уровня игры, возраста и пола. При этом особое внимание все же уделят детям. Для них хотят проводить ознакомительные спортивные фестивали и уроки футбола.

Проработкой деталей проекта займется рабочая группа. В нее войдут, в том числе представители Федерации футбола Петербурга.