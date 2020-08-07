Реконструкция участка Киевского шоссе завершилась почти на пять месяцев раньше срока

Движение по магистрали вновь было возобновлено сегодня, 7 августа.

В открытии отреставрированного участка Киевского шоссе до республики Беларусь для транспортных средств поучаствовали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и министр транспорта Евгений Дитрих.

Дрозденко отметил качественно выполненную работу по развитию дорожного сообщения на территории региона. Большое значение имеет тот факт, что все договоренности неукоснительно выполняются. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Дитрих в свою очередь отметил, что трассы федерального значения в 47 регионе являются одними из лучших в стране.

Напомним, на ремонтируемом участке произвели расширение. Это сделает движение более безопасным для всех участников, а главное быстрым, как для грузовых перевозок, так и для пассажирских поездок. Среди других плюсов работ — улучшение доступности транспортного сообщения Гатчины.

Вдоль магистрали установили опоры освещения складывающегося типа. Специальное покрытие асфальта позволит не ему не портиться от шипованных шин. За сутки трасса теперь способна пропустить более 100 тысяч автомобилей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти продолжается ремонт федеральной трассы «Магистральная».