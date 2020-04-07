В Ленобласти продолжается ремонт федеральной трассы «Магистральная»

В Ленобласти продолжается ремонт федеральной трассы &#171;Магистральная&#187;
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

С 8 апреля на участках трассы «Магистральная» в Ленобласти будут вводиться ограничения движения в связи с ремонтными работами.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», участок трассы «Магистральная», на котором проводят ремонтные работы, входит в состав трассы А-181 «Скандинавия» во Всеволожском районе Ленобласти.

Дорожники проводят ремонт трассы на участке км 177 — км 239 (от трассы А-121 «Сортавала» до автодороги Санкт-Петербург – Морье) с 2019 года. Там планируют проложить новое асфальтобетонное покрытие, устроить водоотвод и укрепить обочины. В этом году ремонт будут проводить на участке от н.п. Гарболово до н.п. Бориса Грива.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти приступят к ремонту Дороги жизни.

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