Приискавший киллера для убийства петербуржца сядет на 8,5 лет

Петербуржца отправили в колонию за пособничество в убийстве. Фото: Pixabay

Петербуржца отправили в колонию за пособничество в убийстве. Фото: Pixabay

Житель Петербурга, который нашел для знакомого, который хотел убить собственного отца, киллера, отправится в колонию строгого режима.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Приговор в отношении Максима Баштанара огласил Выборгский районный суд. Отмечается, что фигурант дела вину признал. Суд отправил его в исправительную колонию строгого режима на 8,5 лет.

Местный житель задумал убить отца в прошлом году. Он постоянно конфликтовал с родителем и рассчитывал на то, что после его смерти получит наследство.

Баштанару он заплатил 50 тысяч рублей за то, что тот найдет убийцу. Гонорар последнего составлял 400 тысяч рублей.

Желающего Баштанар нашел. Злоумышленник приехал в апреле прошлого года в Парголово, где жила жертва и несколько раз выстрелил в мужчину.

Пострадавшего госпитализировали, но вскоре он скончался в больнице.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что петербуржца на восемь лет отправили в колонию за убийство пасынка. Злоумышленник задушил свою жертву хомутом, а тело вывез в лес.