Маммана будет играть за «Сочи»

Маммана будет играть за &#171;Сочи&#187;
Маммана несколько раз получал серьезные травмы. Фото: fc-zenit.ru

Футболист перешел в клуб на правах аренды до конца наступающего сезона.

Аргентинский футболист «Зенита» Эммануэль Маммана перешел из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды. Он будет играть за «Сочи» до конца наступающего сезона, говорится на официальном сайте черноморского клуба. О том, что Маммана покинет «сине-бело-голубых», уже говорили его коллеги. Но слухи не подтверждались до сегодняшнего дня.

Напоминаем, что Маммана играл за «Зенит» на протяжении трех лет. До этого он выступал за «Ривер Плейт» и «Лион». Также футболист не раз защищал честь сборной Аргентины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» огласил стартовый состав на матч за Супер Кубок России.

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