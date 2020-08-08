Талибы отрицают «сговор» с Россией против США

Представители движения «Талибан», деятельность которого запрещена в России, опровергли сообщения о сговоре с Москвой. Ранее стороны обвинили в сговоре для якобы убийства американских военных в Афганистане.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя движения Сухейля Шахина.

Ранее газета New York Times опубликовала материалы, согласно которым Россия якобы вступила в сговор с талибами, а те за деньги нападали на военных международной коалиции в Афганистане.

Представитель движения в ответ заявил, что США «ставят палки в колеса», чтобы помешать мирному процессу. Он также назвал информацию ошибочной и безосновательной.

«В этих публикациях нет ничего, что имеет отношение к реальности», — добавил он.

Отметим, что российское посольство в Вашингтоне сообщало о том, что после публикации в социальных сетях появились угрозы в адрес россиян. Эту информацию дипломаты передали правоохранителям и Госдепу.