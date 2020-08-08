Стало известно расписание игр СКА на сезон, начнут с гостевых матчей

Петербургский хоккейный СКА обнародовал полный календарь игр на новый сезон 2020/21. Его армейцы с Невы начнут с выездных матчей.

Полное расписание матчей на сезон СКА опубликовал на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Так, хоккеисты начнут сезон с выездных матчей. Им предстоит сыграть с «Нефтехимиком», а затем с «Ак Барсом» и «Торпедо».

Дома в первую очередь СКА примет ярославский «Локомотив».

Каким образом болельщики смогут посещать игры петербургских армейцев, пока неизвестно.

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