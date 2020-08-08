В Петербурге за полгода число наркопреступлений снизилось на 22%

В Петербурге по итогам первого полугодия 2020 года снизилось число наркопреступлений. Об этом сообщается в сборнике Генеральной прокуратуры о состоянии преступности в России за январь — июнь 2020 года. Так, если в 40 из 85 регионов страны зафиксирован рост наркопреступности, то в Северной столице он снизился на 22,7%. А, например, в Москве — всего на 4,1%.

В то же время самое большое количество накросбытов — в Москве (5 тыс. 334), Петербурге (3 тыс. 358) и в Челябинской области (2 тыс. 322).

Помимо Петербурга число наркопреступлений снизилось также в Челябинской области, Башкирии, Москве и в Краснодарском крае.

При этом треть преступлений, связанныъ с с незаконным оборотом наркотиков, происходит в общественных местах, более четверти — на улицах, площадях, в парках и скверах.