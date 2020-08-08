В Кронштадте открыли музейно-исторический парк «Остров фортов»

В субботу, 8 августа, в Кронштадте для петербуржцев и гостей города открылся Музейно-исторический парк «Остров фортов». Новая общественная зона посвящена истории российского флота.

Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. «Остров фортов» расположен на Цитадельском шоссе, 14. Вход в парк — свободный для всех желающих. Для гостей с маленькими детьми есть детская площадка, которая занимает тысячу квадратных метров территории. В парке обустроили прогулочные зоны и уголки, где можно спокойно отдохнуть, к примеру, яблоневый сад с прудом.

Также для посетителей установили панорамные качели на берегу, которые вмещают до 24 человек. Кроме того, дети могут посетить платный веревочный парк, где работают инструкторы-аниматоры.

В самом сердце «Острова фортов» расположили Аллею героев российского флота. Прогулявшись по ней, посетители могут узнать о победах моряков за все три века существования флота. Кроме того, там появился Маяк памяти с 200 именами героев, служивших в море.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кронштадте открыли Аллею героев флота России в День ВМФ.