Старинный голландский корабль нашли на дне Финского залива

На палубе затонувшего корабля XVIII века, принадлежащего голландцам, нашли сотни бутылок с алкоголем.

Об этом сообщается на сайте Русского географического общества (РГО). Специалисты уже изучают корабль, который, как предполагается, следовал из Голландии в Петербург. Из-за найденного на борту большого количества стеклянных бутылок, судно прозвали «Бутылочник».

Деревянный корабль был найден недалеко от острова Мощный в 2018 году. На протяжении веков на глубине более 50 метров. К исследованию судна приступили в августе 2020 года.

На борту корабля водолазы нашли сотник бутылок различной формы, включая бутылки фабричного производства и ручной работы. Содержимое бутылок, увы, не сохранилось до наших дней. Однако по запаху хвои и эвкалипта удалось определить, что моряки перевозили джин.

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