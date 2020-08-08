В Петербурге начались задержания на акции в поддержку Хабаровска

Трех участников акции в поддержку жителей Хабаровского края, протестующих против отставки местного губернатора Сергея Фургала, отвезли в отделение полиции.

Как сообщили организаторы акции, которая началась в 14:00 у Гостиного двора в центре Петербурга, первой задержанной стала девушка, которая развернула плакат с надписью «Я/МЫ Фургал». Также полиция задержала еще двух петербуржцев — мужчину и женщину. Сообщается, что всех доставили в местное отделение полиции.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте» появилось видео с места событий. На кадрах видно, как полицейские, применяя силу, уносят молодую девушку в автозак. Им пытаются помешать другие участники акции. Также заметно, как один из правоохранителей схватил за волосы девушку, которая пыталась помочь задержанной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 1 августа в Петербурге задержали 10 человек на акции солидарности с Хабаровском.