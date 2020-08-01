В Петербурге задержали 10 человек на акции солидарности с Хабаровском

В Петербурге задержали 10 человек на акции солидарности с Хабаровском
Точное количество задержанных пока неизвестно. Фото: pixabay.com

В ходе проведения несанкционированной акции в Северной столице, посвященной политическим событиям в Хабаровске, были задержаны несколько человек.

Свыше сотни участников собрались в субботу, 1 августа, на Малой Садовой улице. Изначально активисты планировали выйти на Дворцовую площадь, однако её перекрыли для дезинфекции. Тогда толпа двинулась к Невскому проспекту и свернула на канал Грибоедова, где, как писала gazeta.spb.ru ранее, тротуар перекрыли сотрудники ОМОНа.

По данным издания «Коммерсантъ», правоохранители задержали не менее десяти человек, корреспондент телеканала 78.ru сообщает о задержании троих участников акции. После двух часов дня оцепление в центре Санкт-Петербурга было снято, задержания остановлены. Тем не менее, на улицах остаются митингующие.

Напоминаем, gazeta.spb.ru писала, что в Хабаровске сегодня также прошла очередная акция протеста против увольнения губернатора края Сергей Фургала.

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